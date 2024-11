Gaeta.it - Minorenne kosovaro arrestato a Trieste per accoltellamento di un coetaneo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza si è verificato anel pomeriggio di domenica 10 novembre. Un ragazzodi origini kosovare è statodalla polizia per il presuntodi un giovane connazionale. Questa vicenda ha destato notevole attenzione, sia per la gravità dell’accaduto che per il contesto in cui si è verificato, ovvero in una zona centrale e affollata della città.Dettagli dell’aggressione a Largo BonifacioL’aggressione è avvenuta in Largo Bonifacio, una delle aree più frequentate di. Testimoni oculari riportano di aver assistito a una violenza inaspettata che ha interrotto la serenità del pomeriggio. La vittima, che ha recentemente compiuto diciotto anni, è stata colpita con tre fendenti all’indietro, in un attacco brutale e improvviso.