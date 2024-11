Noinotizie.it - Martina Franca: “sii tu la gentilezza che guarisce” Scuola "Giovanni XXIII"

Di seguito il comunicato:“Sii tu lache!!!” È questo lo slogan scelto dalla Comunità dell’I.C.XIII diper celebrare la “Giornata mondiale della”. Il 13 Novembre scorso gli alunni delladell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado si sono recati presso il Presidio Ospedaliero “Valle D’Itria”, accolti dal Direttore Sanitario Dr. Gianfranco Malagnino e dalla Direzione infermieristica nella persona del Dr.Argese, per donare agli operatori sanitari, medici e paramedici, un gesto diattraverso il canto e la propria creatività resa viva in pensieri, manufatti, disegni, cartelloni che i bambini hanno realizzato con le loro insegnanti negli scorsi giorni. “Lasi testimonia con il buon esempio nel lavoro e nel tempo libero, non è ostentazione ma è normale quotidianità.