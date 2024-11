Donnapop.it - Maria Rosaria Boccia a Belve? Francesca Fagnani vuota il sacco: ecco cosa sarebbe successo

Leggi su Donnapop.it

tornerà ben presto con il suo, ma in merito a questa stagione emerge un dettaglio:, attualmente nota per lo scandalo con l’ex Ministro Sangiuliano, sicandidata per l’intervista su Rai Due.Nonostante la sua candidatura spontanea, però, la compagna di Enrico Mentana avrebbe rifiutato la proposta. Per quale motivo? Secondo la giornalista,non offrirebbe alcun apporto positivo al suo programma. In merito a questo, si è espressa pubblicamente la conduttrice diha detto? Nel frattempo, comunque, sono stati svelati gli ospiti della prima puntata della trasmissione: nello studio divedremo Mara Venier, Flavia Vento e Riccardo Scamarcio. A loro, però, non si unirà.Perchénon sarà aè stata scartata dae non apparirà, almeno per il momento, nello studio di