Macagi il ritorno alla vittoria | Siamo stati più produttivi

In pieno finale laCingoli davanti al suo palpitante pubblico ha battuto 27-26 l’insidioso Secchia Rubiera che, pur ultimo in classifica e ancora con zero punti, ha severamente impegnato la truppa locale comunque meno "sprecona" del solito. "È vero che laCingoli – precisa l’allenatore Sergio Palazzi – è stata più produttiva, però fosse riuscita ad allungare nei 10 minuti finali del primo tempo la, che sicuramente ci sta, sarebbe divenuta meno problematica". Nel contesto della partita, l’esordio del terzino-centrale Vojinovic e, quello parziale, del portiere Sebastiano Coppola (nella foto) classe 2022, arrivato poco prima della gara. "Vojinovic ha dimostrato quanto vale – ammette l’allenatore della– però ha bisogno di tempo per adeguarsi. Coppola è stato nel giro delle nazionali giovanili, quattro stagioni fa a Merano era il terzo portiere, poi si è distinto a Enna: con lui e Albanesi abbiamo una coppia di portieri ben assortita".