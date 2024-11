Dragon Trainer leakato il trailer on line

Leggi su Cinefilos.it

ilonIl primo teaserper la versione live-action didella DreamWorks Animation è attualmente in programmazione in alcuni cinema. Mentre è probabile che un’uscita onsia imminente, più di un minuto di filmato è appena trapelato on.Prontamente ritirato dalla distribuzione, il video presenta il fatidico incontro tra Hiccup e Sdentato, il maldestro giovane vichingo e la Furia Buia che diventa il suo amico più fidato. Nel filmato anche uno sguardo a Gerard Butler che interpreta Stoick, papà di Hiccup, e che riprende il suo ruolo dal film d’animazione. Nel complesso, tuttavia, gli effetti visivi sembrano impressionanti e Sdentato è essenzialmente una versione leggermente più raffinata della sua controparte dei cartoni animati (in termini di design, non sembrano esserci differenze degne di nota).