Basket qualificazioni Euro2025 | Saliou Niang lascia il ritiro domani azzurri in partenza per l’Islanda

Leggi su Sportface.it

La Nazionale italiana disi è riunita al Centro di Preparazione Olimpica di Roma in occasione della seconda giornata di allenamento. Glisi preparano alla seconda finestra di qualificazione perhato il raduno dopo la distorsione alla caviglia rimediata domenica scorsa durante il match tra Trento e Pistoia. L’Italia raggiungerà Reykjavik nella giornata di mercoledì 20 novembre, per affrontare venerdì 22. La partita è attesa per ore 19:30 locali, ovvero le 20:30 italiane. Il rientro della compagine tricolore è atteso per sabato 23 novembre e la sfida di ritorno con gli islandesi è attesa per lunedì 25 novembre, sempre alle 20:30 italiane.ilinperSportFace.