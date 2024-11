Puntomagazine.it - Zuppa di Cavolo Nero e Fagioli Borlotti: Un comfort food invernale ricco di gusto

di: Un Piatto Tradizionale e Nutriente per Combattere il FreddoQuando il freddo si fa sentire e le giornate diventano più corte, unacalda e saporita è la risposta perfetta per riscaldarsi e nutrirsi. Tra le ricette invernali più apprezzate in Italia, ladiè una vera e propria coccola per il corpo e l’anima. Questo piatto tradizionale, semplice edi ingredienti genuini, affonda le sue radici nella cucina toscana, ma è ormai diffuso in tutta la Penisola, soprattutto nelle stagioni più fredde, quandoe legumi sono di stagione.La bellezza di questasta nella sua semplicità. Con pochi ingredienti e un po’ di pazienza, si ottiene un piattodi sapore e nutrimento. Ecco come prepararla:Ingredienti (per 4 persone):300 g di(le foglie)200 g disecchi (oppure 1 barattolo digià cotti)1 cipolla2 carote2 coste di sedano2 spicchi d’aglio1 rametto di rosmarino1 litro di brodo vegetale (o acqua, se preferisci un sapore più delicato)Olio extravergine d’oliva q.