Lapresse.it - Ucraina, ok di Biden a missili Usa solo nel Kursk

Una fonte a conoscenza della questione ha riferito ad Axios che il presidente degli Stati Uniti Joeha dato l’ok all’a utilizzarea lungo raggio, ovvero il Army Tactical Missile System (ATACMS), sul territorio della Russia manella regione di, dove sono state schierate truppe dalla Corea del Nord. Le reazioniLa ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha reagito con approvazione alle notizie statunitensi secondo cui il presidente Joeavrebbe autorizzato l’a utilizzarea lungo raggio contro alcuni obiettivi in Russia. La questione ora è “che gli ucraini non devono aspettare che il missile sorvoli il confine, ma che le basi di lancio militari possono essere distrutte da dove il missile viene lanciato”, ha detto Baerbock a Rbb Inforadio, come riporta Welt, aggiungendo che questo rientra nell’ambito del diritto di ogni Paese all’autodifesa.