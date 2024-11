Lanazione.it - Tennistavolo Arezzo, Stella d'argento al Merito Sportivo dal Coni

, 18 novembre 2024 – Un riconoscimento prestigioso per una realtà sportiva di grande valore. Ilè stato insignito dellad'aldalnella Sala dei grandi del palazzo della Provincia di,un premio che attesta l'eccellenza e l'impegno profusi nel mondo dello sport aretino e non solo. Fondata nel 1972 , ha organizzato manifestazioni di livello Europeo in due occasioni e svariati manifestazioni sportive Regionali e Nazionali, negli anni ha partecipato anche in serie A1 mancando per un soffio lo scudetto. Laalrappresenta un traguardo importante che premia anni di duro lavoro, passione e dedizione. Questo riconoscimento va a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita e al successo del, dagli atleti ai dirigenti, dai tecnici ai volontari.