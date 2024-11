Anteprima24.it - La spunta il sindaco di Napoli Manfredi: sarà lui il futuro presidente dell’Anci

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiGaetanoil nuovo: la sua ‘incoronazione’, a meno di contrattempi da tutti dati per esclusi, avverrà mercoledì prossimo alla 41/ma assemblea annuale dell’Associazione (che è anche la 20/ma tra quelle congressuali), in agenda all’interno del Lingotto di Torino tra il 20 e il 22 novembre. Lo sprint che ha portato ildialla guida dei comuni italiani nasce tutto all’interno del Nazareno, con sullo sfondo i possibili effetti sul campo largo. Accordo anche per il suo più diretto competitor, il primo cittadino di Torino, il ‘moderato’ Stefano Lo Russo, a cui andrà una delle vicepresidenze dell’Associazione. La scelta della guidaprende le mosse dal pacchetto di maggioranza detenuto dai dem – 53-54% – tra gli oltre 700 delegati nominati a livello regionale.