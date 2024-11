Gaeta.it - I Jamiroquai annunciano il ritorno con una grande tournée europea nel 2025

Facebook WhatsAppTwitter I, celebri per il loro unico sound funky e il carisma del frontman Jay Kay, tornano finalmente sulla scena musicale dopo sei anni di assenza. La band, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale mondiale, ha programmato unache prenderà il via a novembre. Con 14 date tra Regno Unito ed Europa, il ‘The Heels of Steele tour promette di portare i loro ritmi travolgenti nei principali palazzetti. Anche l’Italia avrà la sua occasione, con un’unica data fissata per Milano.La carriera dei: un viaggio lungo oltre 30 anniNati negli anni ’90, ihanno saputo mescolare funk, soul e acid jazz, guadagnandosi un posto di rilievo nella musica popolare. Con 15 nomination ai Brit Awards, due record mondiali Guinness, un Grammy e oltre 1,7 miliardi di stream su Spotify, la band ha regalato ai fan alcuni dei brani più iconici e ballabili del panorama musicale.