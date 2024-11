Secoloditalia.it - Emilia Romagna e Umbria, si vota fino alle 15. L’astensionismo record manda in tilt le previsioni

al voto15. L’affluenza molto bassa, in netto calo rispettoprecedenti tornate elettorali, tiene con il fiato sospeso. Tutte lesono destinate a scontrarsi con un astensionismo23 i dati parziali sono molto bassi:al 35%,al 38%. C’è tempo15 per recuperare in parte, ma difficilmente il dato arriverà al 50% di affluenza. Poi partirà la suspense degli exit poll e lo spoglio. Di sicuro il centrosinistra ha già perso la sua scommessa sul triplete (sperava nel 3-0) dopo la sonora sconfitta in Liguria con vittoria di Marco Bucci., fiato sospeso perOra l’attenzione è tutta sull’, dove a contendersi la guida della Regione c’ è la governatrice uscente di centrodestra Donatella Tesei, e la prima cittadina di Assisi Stefania Proietti per il campo largo che ha perso via via appeal e spento gli ardori di una vittoria facile del Nazereno.