Puntomagazine.it - Campionato di Prima Categoria: I Rangers Qualiano pareggiano la Rds Lacco Ameno

Nell’ottava partita dihanno ottenuto un pareggio di 0-0 contro ilLa scorsa domenica isono scesi in campo giocando una fantastica ed equilibrata partita in trasferta al Campo Casamicciola ad Ischia contro la Rds.Ihanno dimostrato di aver giocato una gara ad alti ritmi tra le due capoliste del Girone B. Il Primo tempo è stato ricco di emozioni, entrambe le squadre hanno sfiorato il gol, le segnature sono state evitate dalla grande prestazione degli estremi difensori appartenenti alle due compagnie calcistiche entrambi grandi protagonisti in gara.Il secondo tempo, invece, è stato condizionato dall’espulsione del difensore Angelino dopo due minuti di gioco, il giocatore è stato espulso con doppia ammonizione.