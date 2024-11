Musk ironizza sull' umorismo di Zelensky

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.08 Eloncritica su X il presidente ucraino, Volodymyr, che in un'intervista ha affermato che "gli Stati Uniti non possono obbligarci a sederci al tavolo e negoziare, siamo un Paese indipendente". Ha un incredibile senso dell'" ha commentatocondividendo un articolo della Bbc del 2021 in cuiviene definito il comico che staconquistando il momento.ha avuto un ruolo significativo nella campagna di Trump supportandolo sia finanziariamente ( 170mln) sia strategicamente