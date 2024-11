Margaret Spada morta per una rinoplastica | niente defibrillatore né ossigeno nell’ambulatorio i controlli senza esito pochi mesi prima

Leggi su Open.online

in ospedale a Roma a tre giorni da un’operazione al naso nello studio medico di Marco e Marco Antonio Procopio in zona Eur.ora sequestrato, ricavato in un appartamento, non c’era l’autorizzazione a eseguire interventi chirurgici. I medici, il più giovane dei quali abilitato in Romania, non avrebbero conservato una cartella clinica della giovane. Ma intanto, 22enne siciliana che aveva raggiunto la Capitale proprio per rimodellare il naso dopo aver visto un video su TikTok che pubblicizzava l’offerta dello studio – 2.800 euro per 20 minuti -, è deceduta in seguito a un arresto cardiaco. Sarà l’esame istologico sui campioni prelevati durante l’autopsia a stabilire se la giovane abbia avuto una reazione avversa a qualche farmaco usato come sedativo I punto però è chiarire sevi fossero le condizioni di sicurezza necessarie.