Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 1-2, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze nel secondo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36: Casa libera dopo 4 tiri del terzo end13.32: Constantini salva una situazione complicata con tre stone ungheresi a punto e piazza di giustezza la stone al centro dell casa, l’conquista un punto ma non ha iniziato bene questo incontro, sia dal punto di vista tattico che della precisione. 1-213.27: C’è una stone azzurra a punto (ma due ungheresi nella casa) quando mancano 4 tiri al termine delend13.23. Non precisa Mathis, c’è una stone ungherese a punto dopo 8 tiri delend13.20:a punto dopo le prime 4 stone delend13.16: Avvio in salita per leche subiscono il doppio punto dalle ungheresi nel primo end: 0-213.12: Sempre due stone ungheresi ma dalle parti opposte della casa a punto dopo 12 titi13.