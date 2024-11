Ilrestodelcarlino.it - Latini: "Il Governo ha finanziato i lavori all’Aspio per 10 milioni"

Una doppia buona notizia è giunta in queste ore alle orecchie degli alluvionati, di coloro che abitano nei pressi dell’Aspio di Osimo e che, a ogni pioggia intensa, devono combattere con le conseguenze anche molto gravi, proprio come il 18 e 19 settembre scorsi. Il presidente del Consiglio regionale Dinoannuncia: "Ilha10,8di euro per sistemare la confluenza dell’Aspio in località Marganetto e 8per completare le casse di espansione di Rio Scaricalasino e fosso San Valentino. Inoltre sono partiti iper la cassa espansione prima di fisso scaricalasino all’altezza di via Romero a San Biagio". Il Comitato alluvione Marche, nella persona del presidente Andrea Pesaresi, incalza: "Ci stiamo rendendo conto che si stanno sottovalutando alcuni aspetti facilmente risolvibili come permettere di riacquistare i beni persi con la garanzia dei confidi estesa anche a coloro che purtroppo non hanno il merito creditizio perché fuori casa e non per propria colpa ci sono anche loro.