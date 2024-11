Bubinoblog - IL TG1 FESTEGGIA BALLANDO CON LE STELLE: “VINTA LA SFIDA, GRANDE SUCCESSO”

Una nota, letta da Sonia Sarno durante il Tg1 delle 13:30, hato la vittoria dicon le, il dance show di Milly Carlucci che ogni sabato sera conquista pubblico e critica.di ascolti ieri percon lesu Rai1. Ha vinto ladella serata con quasi 3 milioni e 400 mila telespettatori pari al 24,8% di share.La Rai è tendenzialmente timida, diciamo così, nella sottolineatura di ascolti, successi e vittorie. Oggi il comunicato era doveroso ed è arrivato, anche se a qualcuno non avrà fatto piacere.Del resto, troppo spesso si parla di successi che non sono tali ma sucosì come su Affari Tuoi, due show che non hanno proprio i giornalisti tv ai loro piedi, ilè inattaccabile.L'articolo IL TG1CON LE: “LA” proviene da BUBINO.