Lopinionista.it - AsAp: il cantautorato originale ed evocativo di Sara Padovani e Paolo Lazzarini

MILANO – Attraverso uned(voce) e(pianoforte e keyboards) conducono l’ascoltatore per mano attraverso suggestioni sonore e letterarie d’altri tempi, proiettando la propria opera in un immaginifico Felliniano dai colori talvolta tenui, talvolta circensi, ma sempre nell’ottica della rinascita e della riscoperta. In questo spettro di suoni e parole, riconosciamo una sacralità nel porre il testo in correlazione alla musica. La loro ricerca spirituale li conduce nell’esplorazione di nuovi repertori e nel solco di un processo creativo, sempre intenso e mai scontato.) crede sia possibile prendere per mano l’ascoltatore portandolo ad una autentica riscoperta della propria anima attraverso il suono e la voce, fusi in un unico abbraccio che lo avvolge.