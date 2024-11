Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2024 in DIRETTA: Shiffrin fa subito il vuoto, Peterlini a ridosso della top 15! Attesa per le altre azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.41: La slovena Bucik Jogan chiude con un ritardo abbastanza pesante, 2?37 ed è 22ma10.40: Fuoridopo una decina di porte per la svizzera Good che subisce un avvallamentopista e non chiude la gara10.40: Prestazione da dimenticare per la canadese St-Germain che accumula un ritardo di 2?50, è 22ma ma ancora non è al meglio fisicamente10.38: Non una buona prova per Lara Colturi che è solo ventesima a 2?14. Un paio di errori, misti a qualche tratto di qualità. Non basta per le prime posizioni.10.37: Non al megliocondizione la francese Pogneaux che non può spingere e chiude con 2?93 di ritardo, è 22ma e faticherà a qualificarsi10.35: Questa la classifica dopo le prime 22 discese:1 Mikaela, USA, 52.