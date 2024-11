Ciclismo incidente Alice Toniolli | indagine verso l’archiviazione

Leggi su Sportface.it

Val’che la Procura di Treviso sta svolgendo in relazione all’che ha visto coinvolta la giovane ciclista trentina, che è caduta andando a sbattere contro un muretto durante una gara in Veneto lo scorso 14 agosto. Il sostituto procuratore di Treviso, Michele Permunian, aveva aperto un fascicolo con tre indagati per lesioni colpose gravi: Giacomo Salvador, presidente Cicloturistica Vittorio Veneto che aveva organizzato la gara, il direttore di gara Giulio De Nardi e il vice direttore Daniele Borsoi. Né la ragazza e né il padre, però, hanno presentato denuncia sull’accaduto, e quindi senza la querela di parte il procedimento andrà, appunto,. Nel corso dell’era già caduta l’aggravante relativa al mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, poiché la giovane è ciclista dilettante.