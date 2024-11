Anteprima24.it - Sgominata a Malaga una banda di ‘rapina-Rolex’

Tempo di lettura: 2 minutiUnadi “rapina-Rolex” napoletani in trasferta in Spagna è statadalla Polizia iberica in collaborazione con la polizia di stato italiana. Lo riferiscono i media spagnoli. Le forze dell’ordine locali anche grazie alla collaborazione da remoto con la Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno arrestato e messo in carcere cinque persone tra cui una donna che mettevano a segno rapine ai danni dei turisti a Marbella.Le indagini sono scattate dopo la rapina di un prezioso Rolex da 50mila euro a un britannico in vacanza a Puerto Banùs.Gli arrestati hanno un’età compresa tra i 18 e i 52 anni e sarebbero legati alla criminalità organizzata partenopea.Per le loro azioni violente utilizzavano delle moto. Era la donna a individuare la vittima. A indagare e a effettuare gli arresti sono stati gli agenti del Gruppo rapine della Stazione di polizia provinciale die il Gruppo Rolex della Questura di Marbella che da circa due anni collaborano con le autorità italiane.