Mistermovie.it - Mister Movie | Anticipazioni Grande Fratello eliminato 19 Novembre e sondaggi televoto

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il18 entra nel vivo: stasera si vota per eleggere il concorrente più amato dal pubblico. Secondo i, Lorenzo Spolverato è in testa, ma la situazione potrebbe ancora cambiare. Scopri tutti i dettagli e non perderti la diretta su Canale 5.GF 18: Chi sarà il preferito del pubblico? IIl18 continua a tenere col fiato sospeso i suoi fan. Stasera, durante la diretta su Canale 5, verrà svelato il nome del concorrente più amato dal pubblico. Secondo gli ultimi, la sfida è molto serrata, ma c’è un favorito che si sta staccando dagli altri.Lorenzo Spolverato al momento è in testa alle preferenze, con il 40% dei voti. Il giovane concorrente sembra aver conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua simpatia e alla sua spontaneità.