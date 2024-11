Ilfattoquotidiano.it - La Russia interrompe le forniture di gas all’Austria. Quotazioni sopra i 47 euro al megawatt/ora

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lasmetterà di fornire gasa partire da sabato. Lo ha annunciato oggi il gruppo austriaco di petrolio e gas Omv. La decisione è stata presa, come temuti, in seguito all’esito di una disputa con il colosso russo Gazprom, in cui è stato stabilito un risarcimento a favore dell’operatore austriaco di 230 milioni di. Una delle numerose battaglie legali in corso tra il gruppo russo e gli operatoripei. “Siamo stati informati da Gazprom che le consegne saranno interrotte domani”, ha precisato un portavoce dell’Omv.Vienna è ancora molto dipendente dal gas di Mosca e lerusse giungono ininterrottamente nel paese dal 1968. tuttavia Omv ha detto di essere in grado di far fronte ai mancati flussi dalla. Questa vicenda è uno dei fattori alla base della risalita delledel gas a cui si è assistito nelle ultime settimane.