Lanazione.it - La Fabo ritrova il successo. Ma senza riuscire a brillare

Leggi su Lanazione.it

Servivano i due punti per tornare a sorridere dopo la beffa di Fabriano e due punti sono arrivati: laHerons Montecatini sbanca il Palasport "Falcone e Borsellino" di San Severo per 65-75 ma la prestazione fornita dagli aironi desta qualche perplessità: troppe ancora le sbavature e i passaggi a vuoto.Mastrangelo per gli Herons in quintetto c’è Natali, che ha il suo bel da fare nel contenere gli esplosivi esterni sanseverini. A far più male alla difesa di Montecatini nelle prime battute del match non è però un esterno, bensì Cane, pivot dalle mani educate che con un 5 punti filati firma il primo sorpasso di San Severo (8-9). Due triple di Sgobba lanciano gli ospiti, quella di Dell’Uomo vale il +6 poi però i Barsotti boys si addormentano su un paio di situazioni e l’Allianz Pazienza si rifà sotto.