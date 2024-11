Lanazione.it - Firenze, picchia la figlia al campo sportivo: “Non dovevi uscire di casa”. Arrestato

, 14 novembre 2024 – Una serata di tensione, con un parapiglia sugli spalti neldi una associazione fiorentina. Tutto per un padre 59enne che ha sorpreso laa guardare la partita con gli amici. Sembra che l’uomo, di origini tunisine, vietasse da circa un anno alla ragazza comportamenti troppo occidentali. L’avrebbe aggredita anche altre volte. Nella serata di mercoledì appunto il 59enne l’ha vista sugli spalti. E’ corso verso di lei e ha iniziato subito a inveirle contro, percuotendola. Ha anche fatto cadere il cellulare della ragazza, con la quale lei stava cercando di chiedere aiuto. La giovane, 16 anni, ha riportato ferite guaribili in cinque giorni. L’uomo è statocon le accuse di violenza privata e lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito la giovane in quel momento era con la sua comitiva, che ha assistito all’aggressione.