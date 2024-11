Unlimitednews.it - Agrofarma, agricoltura italiana sempre più orientata alla sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia conferma la propria leadership in termini di sicurezza alimentare, con il 99,5% dei campioni con residui al di sotto dei limiti di legge. Il settore agricolo, inoltre, continua a ridurre l’utilizzo di energia e le sue emissioni, inclusi i gas ad effetto serra, utilizzando glici in manierapiù ottimizzata, come confermano le vendite degli ultimi 10 anni diminuite del -14%. E’ questa la fotografia che emerge dagli ultimi dati dell’Osservatorio, un report che, da un anno a questa parte, fornisce informazioni sullo stato dell’arte dell’e del comparto agricolo.“I nuovi numeri raccolti dall’Osservatorioconfermano il percorso virtuoso dell’, voltorazionalizzazione delle risorse e all’adozione di soluzionipiù orientate– ha dichiarato Paolo Tassani, Presidente di-Federchimica – Con questo progetto vogliamo superare e contrastare la logica che associa l’utilizzo della chimica ina pratiche negative per l’ambiente, fornendo una rappresentazione corretta del nostro comparto lontana da falsi miti e fake news che non rappresentano quello che è l’impegno reale e quotidiano di tutti gli operatori del settore”.