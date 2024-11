Qualificazioni Europei U19 2025 | l’Italia parte bene tris al Montenegro

Leggi su Sportface.it

Cominciano con il piede giusto perunder 19 leagliU19. Gli azzurrini del commissario tecnico Bernardo Corradi hanno infatti rifilato un netto 3-0 alnella sfida valida per la prima giornata. Gara che si mette subito in discesa per la selezione italiana, che a metà prima frazione sblocca il risultato grazie al centrocampista della Primavera della Roma Mattia Mannini. In chiusura di prima frazione arriva anche il raddoppio con la rete di Jeff Ekhator, già capace di segnare in Serie A in questa stagione con la maglia del Genoa. Nella ripresa gli azzurrini amministrano il vantaggio e trovano anche ilcon il centrocampista atalantino Lorenzo Riccio, che su assistenza di Magni firma il definitivo 3-0. Primi tre punti dunque per, inserita nel gruppo 8 insieme a Bosnia e Grecia, oltre ovviamente alavversario odierno.