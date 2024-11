Gaeta.it - Pirateria calcistica: uomo condannato a Liverpool per streaming illegale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente sentenza dellaCrown Court ha portato alla luce un caso significativo dilegato allodi eventi calcistici. Jonathan Edge, un 29enne originario di, è statoa scontare oltre tre anni di carcere per aver trasmesso illegalmente partite di calcio tramite dispositivi Firestick. Questa decisione non solo segna un importante passo avanti nella lotta contro la, ma evidenzia anche l’impatto che tali attività hanno sull’industria sportiva e audiovisiva.Le accuse contro Jonathan EdgeJonathan Edge è stato accusato di aver fornito accesso a servizi dipirata in cambio di pagamenti. Utilizzando dispositivi come il Firestick, l’ha caricato contenuti che consentivano la visione non autorizzata di eventi sportivi, in particolare del campionato di calcio.