Primacampania.it - Nel Salernitano gettano olio bollente su un cane randagio: caccia al responsabile

Leggi su Primacampania.it

SALA CONSILINA, Salerno – Un episodio di violenza sconvolgente ha scosso la comunità di Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove unè stato trovato gravemente ustionato dopo essere stato vittima di un gesto crudele. Qualcuno gli ha gettato addosso dell’, causandogli gravi lesioni su tutto il corpo. La denuncia arriva dai volontari dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che hanno rivolto un appello a chiunque possa fornire informazioni utili per individuare ildi questo atto disumano.Il, che da tempo era diventato una presenza familiare nei pressi del Terminal Bus locale e aveva conquistato l’affetto dei viaggiatori, era scomparso per due giorni. È stato ritrovato nella serata di ieri in condizioni drammatiche, con evidenti segni di ustioni e in evidente stato di sofferenza.