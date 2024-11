.com - Lucca Summer Festival 2025 ospita il ritorno in Italia di Alanis Morissette

Leggi su .com

si aggiunge alla line up del, la cantautrice torna incon il nuovo tour mondialeè il nuovo grande nome svelato per l’edizionedi. La cantautrice, vincitrice di sette Grammy Award, ha inseritotra le nuove tappe del suo Tour Mondialeannunciato questa mattina.L’annuncio del toursegue il successo incredibile del Triple Moon Tour estivo nordamericano, con 35 date, che ha venduto ben oltre mezzo milione di biglietti, riempiendo ogni location. I biglietti saranno disponibili per il pubblico a partire dalle 09.00 di venerdì 15 novembre su ticketone.it.