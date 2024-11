Ilnapolista.it - Juventus, Cabal potrebbe essersi rotto il crociato. A Thiago Motta sono rimasti Gatti e Kalulu

A Torino piove sul bagnato.si è infortunato con la Colombia, per lui si teme la rottura delcome Ancelotti al Real Madrid, se non peggio. Carlo può contare su tre difensori di ruolo, all’allenatore dellaappena due difensori centrali.. Danilo, che pure non è infortunato, non è nemmeno preso in considerazione da.Adesso con l’infortunio di, Daniloavere qualche opportunità ma è difficile che riconquisti la fiducia del suo allenatore. Il brasiliano (e la) non vede l’ora di andare via da Torino.Leggi anche: Bremer, almeno sei mesi fuori: lesione legamenti più menisco. TegolaInfortunio in nazionale perSky Sport riporta:“Cattive notizie per laarrivano dal Sudamerica.