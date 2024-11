Lanazione.it - "Il filo rosa" e lo spettacolo al Teatro Petrarca, il 25 novembre del Comune

Arezzo, 122024 – La prima nazionale delloche vede protagonista Rossella Brescia nei panni di Carmen e la rassegna di eventi “Il. Percorsi d’arte al femminile” animeranno non solo il 25ma un intero mese dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Il tutto, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e Officine della cultura. “Sensibilizzare la cittadinanza su un tema così drammaticamente al centro delle cronache - ha sottolineato l’assessore Giovanna Carlettini - è un’attività importante ed è per tale motivo che l’assessorato alle pari opportunità ha regalato ad Arezzo un panorama di eventi ricco e appassionante. Vogliamo che si rifletta sui femminicidi che avvengono reiteratamente e sul momento che spesso li precede: essi si consumano infatti dopo un estremo e definitivo tradimento nei confronti delle donne, con gli uomini che spacciano ‘l’ultimo incontro’ come una richiesta di chiarimento o addirittura riappacificazione mentre hanno già chiaro il proposito che si prefiggono”.