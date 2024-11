Iltempo.it - Gli affari d'oro del Giubileo. Scontrini da incubo a Prati e San Pietro, dilagano i furbetti

Allarme prezzi di bar e ristoranti in vista del. Le associazioni di categoria sono pronte a stilare accordi con le istituzioni per promuovere piatti tipici della tradizione romana a prezzi calmierati. Ma chiedono un contributo alla Regione. Intanto, nei quartieri più gettonati dai turisti, dal centro fino a-Ottaviano e San, il semplice cappuccino con cornetto può arrivare a costare, seduti al tavolo, anche più di otto euro. Non nega gli aumenti Claudio Pica, presidente Fiepet Confesercenti che ieri ha preso parte, insieme ad altri rappresentanti di categoria e istituzionali, a un confronto sul turismo degli ultimi tre anni e del futuro, organizzato dal consigliere capitolino Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo. «Qualche esercente che se ne approfitta c'è e ci sarà- dice Pica- ma non bisogna generalizzare, piuttosto spingere sul discorso trasparenza, il turista deve sapere chiaramente quanto spende per non avere sorprese ed evitare polemiche».