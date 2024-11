Unlimitednews.it - Alimentazione e vita sana, i consigli dell’esperto

MILANO (ITALPRESS) – Il cibo che consumiamo non è solo una fonte di piacere, ma rappresenta anche il carburante del nostro corpo, l’energia necessaria per svolgere le attività di ogni giorno. La composizione della dieta influenza il metabolismo, il sistema immunitario, e contribuisce alla prevenzione di importanti malattie, da quelle vascolari a quelle che colpiscono l’apparato digerente. Una dieta equilibrata è inoltre fondamentale per mantenere il peso forma e per conservare al meglio la funzione cognitiva con il passare degli anni. Scegliere con attenzione la composizione dei pasti e la dimensione delle porzioni è quindi una strategia di salute da seguire ogni giorno con consapevolezza. Sono questi alcuni dei temi trattati dal professor Giorgio Calabrese, specializzato in scienza dell’, docente die nutrizione umana presso l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria e presso le Università di Torino e Messina, nonchè noto personaggio televisivo, dietologo ufficiale della Juventus e consulente del Ministero della Salute, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.