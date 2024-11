Gaeta.it - Nuove procedure per la prescrizione medica: il ministro Schillaci illustra i cambiamenti

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il sistema sanitario italiano sta attraversandosignificativi, con l’introduzione della ricettaelettronica estesa a tutte le prescrizioni, comprese quelle ‘bianche’ tradizionalmente cartacee. Questa modifica è stata condivisa con i medici per semplificare il loro lavoro e ridurre il carico amministrativo. Oraziodella Salute, ha comunicato dettagli sul progetto, evidenziando l’importanza della tecnologia nell’assistenza sanitaria.La nuova ricettaelettronicaLa ricettaelettronica rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione della sanità in Italia. Questo sistema permette ai medici di effettuare prescrizioni in formato digitale, eliminando la necessità di documentazione cartacea per un gran numero di farmaci e trattamenti.