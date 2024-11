Game-experience.it - L’intervista a Charles Cecil al Lucca Comics & Games

Se siete appassionati di giochi appartenenti al genere delle avventure grafiche, tipologia che spopolò durante gli anni novanta grazie a titoli come Myst, Monkey Island, Gabriel Knight e Sam; Max. Fra i nomi dei titoli che contribuirono al successo delle avventure grafiche nella loro età dell’oro c’è sicuramente quello di Revolution Software, lo studio inglese che realizzò titoli del calibro di Beneath a Steel Sky, Lure of the Temptress, ma soprattutto per la saga per la quale ancora oggi è ricordata ovvero Broken Sword. In occasione del 30° anniversario dall’uscita del primo storico capitolo della saga, Revolutions Software ha realizzato una nuova edizione di Broken Sword denominata Reforged, pensata per proporre il gioco su architettura moderna andando ad aumentare sensibilmente la risoluzione del gioco e qualche correzione che il gioco originale necessitava.