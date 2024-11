Ilfattoquotidiano.it - Bitcoin oltre gli 81mila dollari. Record favorito dalle promesse di Trump e dal taglio Fed

Le quotazioni delsuperano gli, nel prosieguo della corsa innescata dalla vittoria di Donald. Il prossimo presidente statunitense ha promesso di fare degli Usa “l’hub mondiale delle criptovalute” varano una legislazione favorevole per le monete digitali. Da mercoledì scorso ilha guadagnato circa 7mila, che portano il rialzo dell’ultimo anno al 118%,il doppio in 12 mesi. Quello raggiunto oggi è il valore più alto di sempre. In scia, seppur con diverso vigore, le altre cripto. Ether è cresciuto del 15% in 5 giorni, litecoin del 6,5%, dogecoin del 44%.Le aziende di asset digitali hanno speso molto, durante la campagna elettorale, per sostenere i candidati considerati favorevoli ai loro interessi. In questo contesto,ha fatto dietrofront, diventando un sostenitore di un settore che un tempo aveva etichettato come una truffa.