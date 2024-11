Oasport.it - Belgio-Italia, Nations League calcio: programma, orario, tv, streaming

Dopo gli ottimi risultati conseguiti tra settembre e ottobre, l’torna in campo nella finestra di novembre per gli ultimi due impegni del girone della UEFA2024-2025 dimaschile. Primo appuntamento in agenda fissato per giovedì 14 novembre (ore 20.45) a Bruxelles contro il, in uno scontro diretto potenzialmente decisivo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Lega A.Le prime due di ogni raggruppamento avanzano ai quarti di finale e agli Azzurri manca un solo punto per raggiungere l’obiettivo, potendo gestire un vantaggio di sei lunghezze sul terzo posto occupato proprio dai Red Devils. Gli uomini di Luciano Spalletti in realtà ambiscono anche alla prima posizione nel gruppo 2, ma in tal senso sarà determinante la sfida di domenica 17 novembre a San Siro con la Francia (attualmente seconda a -1 dall’).