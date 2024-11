Gaeta.it - Auto trascinata da torrente a Olbia: due scampano a incidente durante maltempo

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di grande intensità ha avuto luogo oggi a, nel nord-est della Sardegna, quando le piogge abbondanti hanno provocato l’innalzamento del livello dei corsi d’acqua. Un’mobile appartenente a una coppia è statavia da unmentre tentava di attraversarlo nella zona di San Giovanni. Fortunatamente, sia il conducente che il passeggero sono riusciti a fuggire dall’abitacolo senza subire alcun danno fisico. L’evento ha riacceso i timori per la sicurezza in un’area storicamente vulnerabile a inondazioni.Intervento dei soccorritoriSubito dopo l’, le squads di emergenza sono giunte sul luogo per offrire assistenza. Sono intervenuti agenti della polizia locale, i vigili del fuoco die sommozzatori provenienti dalla centrale di Sassari.