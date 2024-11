Ilrestodelcarlino.it - Oggi marcia funebre per il Secchia. Aipo: "Previste nuove aree verdi"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"Più sicurezza idraulica ee naturali nella cassa di espansione del fiume". Ad assicurarlo èdopo che è stato consegnato al Parco il piano di ripristino delleche non prevedevano tagli. Intanto peril comitato Buonanotte alha confermato l’organizzazione di una "in memoria dell’ormai ex parco fluviale del". Il ritrovo è alle 10 al bar di Marzaglia vecchia. In questi mesi non sono mancate le polemiche per gli interventi diper il taglio degli alberi nella riserva naturale: il disboscamento era stato poi stoppato dopo le proteste degli ambientalisti.ora ha annunciato l’avvio delle opere di compensazione ambientale. Adeguamento dell’altezza e sagomatura degli argini, aumento capacità di invaso della cassa, utilizzo dell’invaso a scopi irrigui in caso di necessità, ampie opere di compensazione ambientale sono le caratteristiche dei lavori in corso alla cassa di espansione delal confine tra le province di Modena e Reggio.