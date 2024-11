361magazine.com - Napoli, come è morto il 18enne Arcangelo Correra. Fermato il cugino

Non un agguato ma un incidente per un “gioco” con la pistola che ha sparato un colpo fatale perin ospedale aEra scappato facendo pensare ad un agguato contro il. Si è costituito ildi, Renato Caiafa, che nella notte tra venerdì e sabato mentre era in Piazza Sedil Capuano, insieme ad alcuni amici, stava maneggiando un’arma da fuoco dalla quale è partito il colpo con cui l’indagato ha ferito mortalmente la vittima alla testa. Il, immediatamente trasportato presso l’Ospedale dei Pellegrini di, èpoco dopo a causa della gravità delle ferite riportate.Da qui, a seguito delle indagini, è stata sequestrata l’arma: una pistola Beretta calibro 9×21. Mentre sono ancora in corso ulteriori indagini per degli approfondimenti circa la dinamica dell’omicidio.