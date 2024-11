Ilgiorno.it - Molinari vince il 50° Interlaghi e bissa il successo dello scorso anno

Lecco, 10 novembre 2024 – Guidoha centrato il bis nel Golfo di Lecco nella 50° edizione del Campionato Invernaledi vela - Trofeo Neomarine. Il velista di Castelletto Sopra Ticino (Novara) si era aggiudicato anche l’edizione 2023 e si è ripetuto anche quest’, mettendosi in tasca l’edizione del mezzo secolo della blasonata regata firmata Canottieri Lecco. Premiazioni Le classificheera partito già fortissimo aggiudicandosi tutte e tre le prove nella classe Orc in programma nella giornata di ieri, nella giornata di ieri, sabato 9 novembre. Oggi lui e l’equipaggio del suo Melges 24 “Corazon” si sono ripetuti e il un filotto delle sei vittorie in altrettante prove è valso la conquista del prestigioso trofeo messo in palio dal Cantiere Neomarine di Dervio di Marco Achler.