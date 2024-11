Calciomercato.it - Kean strapazza il Verona, Fiorentina show. Crisi Roma, passa il Bologna

Successo interno per la squadra di Palladino che scappa in vetta, mentre i giallorossi incassano un altro ko in casa contro i ragazzi di ItalianoProsegue il momento d’oro della, ma soprattutto di Moise: con una tripletta clamorosa del centravanti italiano, la viola di Raffaele Palladino ha ottenuto un altro successo casalingo ai danni deled ha raggiunto momentaneamente in vetta alla classifica Napoli e Atalanta. Crolla sempre di più, invece, ladi Ivan Juric che perde all’Olimpico per 2-3 contro ililin alto.il(LaPresse) – Calciomercato.itE’ statol’uomo copertina di. L’ex attaccante della Juventus, che di questo passo rischia di diventare un grosso rammarico per i bianconeri, ha siglato la sua prima tripletta nel campionato italiano.