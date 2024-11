Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 1-7 novembre: in vetta “Tutti i nomi del diavolo” di Kid Yugi

La top ten dellasui dati elaborati da Fimi / Gfk riferita alla settimana 1-7cambia ancora volto a distanza di sette giorni con un podio rinnovato ed una new entry.In salita dalla #11 alla #10, Shiva con Milano Angels sesto lavoro in studio del rapper di Corsico, nel quale figurano i feat di Tedua, Geolier e Paky. In discesa alla #9 (dalla #7) Calmocobra di Tananai, presente inda 3 settimane, dal quale è estratto Veleno, che ha anticipato la release del terzocertificato platino. Stabile alla #8 Geolier con Dio Lo Sa, pubblicato lo scorso giugno e da 22 settimane in top ten. Vera Baddie di Anna è alla #7 (in discesa dalla #6): nell’composto da 19 tracce sono stati estratti cinque singoli I Got It, Vieni Dalla Baddie, BBE, 30° e Tonight.