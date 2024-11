Serie A salta la seconda panchina | il Lecce esonera Luca Gotti

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tramite un comunicato ufficiale, ilha reso noto di averto. Il tecnico veneto era subentrato nel finale della scorsa stagione a D’Aversa, guidando la squadra alla salvezza. Non è però riuscito a ripetersi nel nuovo campionato e, dopo un deludente avvio con 9 punti in 12 giornate, ma soprattutto appena 5 gol segnati e il penultimo posto della classifica, la società ha optato per un cambiamento. Di seguito la nota.“L’U.S.comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig.. A misteril ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune“. Si tratta del secondo esonero stagionale inA dopo quello di Daniele De Rossi alla Roma.