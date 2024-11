Gaeta.it - Sentenza storica per i diritti dei lavoratori: il Tribunale di Roma riconosce l’inquadramento da OSS

Facebook WhatsAppTwitter Ildel Lavoro diha recentemente emesso unache potrebbe cambiare le sorti di molti ex-dipendenti della GIOMI CARE SRL e della RSA Madonna del Rosario. L’ex-lavoratrice della struttura ha ottenuto il riconoscimento del suo diritto a essere inquadrata come Operatore Socio Sanitario , segnando un passo importante nella lotta del sindacato per la dignità e il giusto trattamento degli operatori sociosanitari. La Segretaria Generale della FP-CGIL Civitavecchia-Nord-Viterbo, Emanuela Nucerino, ha commentato lasottolineando l’importanza di questo verdetto per il personale del settore.Lae il riconoscimento deiLaemessa il 5 novembre daldinon si limita a favoreggiare la ex-dipendente, ma rappresenta una vittoria collettiva per tutti idella GIOMI CARE SRL.