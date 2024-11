Lanazione.it - Scuola Tacca, si cambia la ditta. Rescisso il contratto per inadempienza

Carrara, 9 novembre 2024 – ??????Il rischio sarebbe stato di non arrivare puntuali alla scadenza. Ritardi nei lavori e la confessione dellaappaltatrice di non farcela a portare a termine il cantiere hanno fatto scattare sulla poltrona il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti che hailsulladel marmo ’’. L’edificio, abbattuto per essere ricostruito con 4 milioni del Pnrr, dallo scorso marzo non vede muovere un mattone con grave disagio per gli alunni costretti a lezioni in spazi scomodi e del tutto inadeguati, e per gli insegnanti. Oltre che per la città tutta che da due anni attende che il cratere di Carrara est venga trasformato come da promesse in una modernaal passo con i tempi e inradi di riqualificare l’intero quartiere. “Abbiamo visto che i lavori ritardavano – ha spiegato il presidente Lorenzetti – per cui abbiamo chiesto conto allache ha confessato di non farcela più a portare avanti l’impegno.