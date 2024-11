Formiche.net - La Germania si riarma, forse. La Zeitenwende alla prova di recessione e crisi politica

interna o meno, laprosegue sulla via del riarmo. Sono passati più di due anni da quando il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato la(il punto di svolta) delladi Difesa di Berlino. Oltre a un fondo straordinario di cento miliardi di euro da aggiungere ai bilanci abituali, laha più volte dichiarato che intende muoversi in rapidità per raggiungere l’obiettivo Nato del 2% del Pil investito sulla Difesa. Benché le aspettative sulla Difesa tedesca si siano ridimensionate dopo che, in luglio, il budget è stato momentaneamente rivisto al ribasso, Berlino sembra comunque procedere, seppur con qualche incertezza, verso il rafforzamento delle proprie Forze armate.Oltre ai fondi, manca l’organicoL’industria tedesca (nonché complessivamente quella europea) sta facendo sforzi non indifferenti per riattivare vecchie linee di produzione e aumentare l’output di quelle ancora in funzione, ma una Forza armata non è fatta solo dai soldi e dai mezzi.