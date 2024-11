Oasport.it - Italia-Argentina rugby oggi: le formazioni e i XV di partenza. Dove si gioca il Test Match

Per il primo dei tre incontri delle Autumn Nations Series 2024 di, l’del CT Gonzalo Quesada affronterà ad Udine, sabato 9 novembre, alle ore 18.40, l’: gli azzurri ospiteranno i sudamericani con l’intento di rosicchiare terreno nel ranking.Nell’il triangolo allargato sarà formato da Capuozzo, Lynagh e Ioane, i centri saranno Brex e Menoncello, mentre in mediana partiranno Paolo Garbisi e Page-Relo. In terza linea capitan Lamaro, Lorenzo Cannone e Sebastian Negri, in seconda Federico Ruzza e Niccolò Cannone, in prima Mirco Spagnolo, Lucchesi e Riccioni.In panchina ci saranno Tommaso Allan, al ritorno in azzurro dopo la prima gara del Sei Nazioni 2024 e la successiva pausa, Dino Lamb, alla prima convocazione con Quesada dopo il lungo infortunio, Nicotera, Fischetti, Ferrari, Zuliani, Alessandro Garbisi e Zanon.